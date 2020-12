Tout est parti d’Instagram où les deux membres de l’équipe bleue (du Sud) ont publié une story. " Comme vous le savez, l’aventure Koh-Lanta est finie, et avec Alix on a décidé de repartir dans une nouvelle petite aventure", a ainsi confié le candidat, très mystérieux, avant de s’adresser à celle qui avait fondu en larmes lors du départ de son comparse pendant le jeu de TF1. "Alix, est-ce que tu as froid ? Est-ce que tu en as marre du confinement ? Bon voilà, petit indice où on va, pas beaucoup de confinement, plus besoin de la veste… Où est-ce qu’on va ?" Verdict, ils sont partis voir les tortues en Guadeloupe.