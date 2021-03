", a commencé à dire Marc Lavoine, au sujet de Vianney sur les ondes de RTL ce samedi. "raconte le chanteur et coach à The Voice.

Et de poursuivre sur le ton de l'humour au sujet de celui qui avait déjà provoqué une panne technique en ayant cassé les fauteuils rouges lors des auditions à l'aveugle. "Les mecs qui ont un quotient intellectuel comme lui, c’est embêtant … parce qu’ils s’ennuient très vite, alors il faut qu’ils cassent quelque chose ! Alors lui, il casse les co**lles, et il casse aussi les fauteuils ! Deux heures à remettre les fauteuils en place, c’est chiant ! On a fini à quatre heures du matin ce jour-là." Et lorsque dans l'émission 'On refait la télé', on lui demande s’il lui arrive de casser des choses (comme Patrick Bruel de 'casser la voix'), le chanteur laisse libre court à son sens de l’humour : "Non, je ne casse pas moi. Je ne casse pas des briques non plus !"