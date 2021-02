Alors qu’elle participait à un concours sur le Web pour intégrer The Voice Belgique, Alyah se fait repérer par Bruno Berberes, "chasseur de talents" pour la version française du télécrochet. "C’était un rêve de petite fille. Alors, quand on m’a appelée, j’ai sauté sur l’occasion", explique la jeune femme de 17 ans qui n’est autre que la fille d’Ali Lukunku, ancien footballeur du Standard de Liège. "Comme ma maman, mon père est très fier de moi. Il me pousse toujours vers le haut. "

Comment vous sentez-vous à quelques heures de votre première audition à l’aveugle ?

"Stressée. Je me demande si ce que je fais va plaire aux coachs. Sur place, le fait de ne pas voir le public m’a mis plus à l’aise. Mais j’avoue que, dans certains cas, sa présence peut être une motivation."

Si vous aviez le choix, quelle équipe voudriez-vous intégrer ?

"Franchement, je n’ai pas de préférence. Ce sont quatre coachs différents qui ont chacun une carrière de fou. Je serai déjà contente que l’un d’entre eux se retourne."