Si vous n’êtes pas un adepte dessur TF1, ou si vous n’êtes pas tombé sur l’émission par le plus grand des hasards, vous avez raté un grand moment de télévision qui, à n’en pas douter, fera le bonheur des bêtisiers dès l’année prochaine. En lice ce midi, sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, Amandine, Sandra, Esteban et Jérôme, le champion en titre. C’est ce dernier qui a remporté la partie et conserve donc sa couronne, mais c’est la première la star incontestable de la journée.

Car Amandine, c’est pour le moins fait remarquée. D’abord en poussant la chansonnette, puis en affirmant ne jamais sortir de chez elle sans maquillage, même pour aller acheter son pain. Soit, à chacun sa liberté de vivre comme il l’entend. Elle était aussi soutenue par vidéo interposée par des proches particulièrement chahuteurs. Mais tout cela ne l'a pas empêchée de se retrouver au Coup fatal face au champion Jérôme.

C'est là que tout est parti en vrille. À la question “Quel mot désigne à la fois un jeu de billes et une table d’opération chirurgicale ?”, elle a répondu… “Le boulard” au lieu du billard. Jean-Luc Reichmann n’en croit pas ses oreilles. Dans la foulée, lorsqu’il demande à la candidate “Quelle onomatopée est associée à “tic” pour évoquer le bruit d’une pendule ?”, elle a répondu… “ding” au lieu de “tac”… Hilarité générale en plateau mais aussi du côté de ses supporters dans la vidéo en incrustation. “Non mais allô”, peut-on entendre. Quant à l'énimateur, il est médusé...

Sur sa lancée, la réponse suivante d'Amandine a été du même tonneau. Elle a répondu “sandwich” au lieu de “Quart d’heure” à la question “Dans les années 80, d’après le titre d’un film avec Gérard Jugnot, qu’est-ce qui est ‘américain’?”.





Il n’en fallait pas plus pour qu’elle vole la vedette à tout le monde. La séquence a été partagée par Jean-Luc Reichmann. Elle restera dans les mémoires… et dans les bêtisiers, c’est certain.