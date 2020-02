Détends un peu le cou et n’oublie surtout pas de détendre ta mâchoire", glisse Marie-Laure Coenjaerts à son élève, lors de son échauffement vocal. Il est 17 h 30 ce jeudi-là, lorsque l’on retrouve Amos à son cours de chant hebdomadaire. Celui-ci se déroule au sous-sol du domicile bruxellois de sa professeure particulière. "Je veux entendre ton vibrato alors tu vas le chercher ici, dans le ventre, poursuit celle qui, ce soir-là, enseigne "T ous les cris les SO S" de Daniel Balavoine à son jeune élève de 12 ans. " Je dois entendre le ‘r’ de "je me raccroche à la vie". Et attention quand tu prononces ‘bruit’. En tant que chanteur, tu ne peux pas avoir d’accent belge."