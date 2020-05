Le soap américain a été prolongé pour minimum deux saisons supplémentaires.

Les aventures de Brooke, Ridge et consorts ont encore un bel avenir devant elles. La chaîne américaine CBS a annoncé qu' Amour, gloire et beauté, alias Top Models en Belgique et The Bold and the Beautiful aux États-Unis, a été prolongé de minimum deux saisons supplémentaires. Avec cette commande le soap américain, qui rassemble le plus de téléspectateurs dans le monde, s'assure de passer le cap des 35 ans. Un anniversaire qui sera certainement fêté en grande pompe par Bradley Bell, le producteur de la série, et son équipe. "Je remercie chaleureusement nos fans fidèles qui nous motivent chaque jour grâce à leur passion et leur enthousiasme sans limite", déclare ce dernier. "La série est un succès d'audience et un succès créatif grâce au cast, aux scénaristes et aux producteurs extrêmement talentueux", commente, quant à elle, Amy Reisenbach, responsable des programmes de journée sur CBS.

Rencontré au Festival de Télévision de Monte-Carlo, Scott Clifton, interprète de Liam Spencer, nous expliquait pourquoi, selon lui, le feuilleton avait toujours autant de succès avec les années: “C'est le seul soap opera qui prend place dans un environnement qui n’est pas fictif : Los Angeles. C’est une vraie ville. Peu importe où vous habitez sur terre, vous pouvez vous rendre à Los Angeles pour voir ces personnes qui sont riches, célèbres et glamour. Elles ne sont pas pour autant heureuses. Elles sont toutes cassées de l’intérieur ou en train de souffrir. Cela veut dire que peu importe qui vous êtes, on a tous les mêmes problèmes !, déclare celui qui tient également à mettre en avant un détail qui a toute son importante: "le doublage remarquable des personnages fait aux quatre coins du monde".

Il y a quelques mois, c'était sa cousine Les Feux de l'amour qui gagnait quatre saisons supplémentaires, également commandées par CBS. Une prolongation qui promet au soap de souffler ses 50 bougies.

En Belgique, les deux feuilletons continuent leur chemin, Top Models sur RTL Play et Les Feux de L'Amour sur la RTBF. En France, ceux-ci sont respectivement diffusés sur France 2 et TF1.