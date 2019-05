Cela fait deux ans et demi qu’André Lamy et Olivier Leborgne attendent de revenir en télé avec Votez pour moi . Du 13 au 24 mai prochains, ce sera chose faite avec une quotidienne de 8 minutes diffusée dans le cadre des élections. Celle-ci prendra place tous les jours après le RTL Info 19 heures sur RTL-TVI.

Pour être en phase avec l’actualité, ces sketchs seront produits à l’intérieur et à l’extérieur de RTL house le jour même de leur diffusion. Un rythme intense pour le tandem de Votez pour moi qui continuera à présenter la chronique radio dès le petit matin sur Bel RTL. "Pendant quinze jours, on aura des journées à rallonge pour être à la fois en radio et en télévision", explique André Lamy qui précise toutefois que les deux formats seront bien distincts. "On veillera à ce qu’il n’y ait pas de répétitions entre la chronique et les sketchs. On parlera sûrement des mêmes sujets mais on les traitera différemment. Puis, on ne parle pas en radio comme on le fait en télévision. Tout est différent."

