Que ce soit Nouvelle Star (où il a officié de 2002 à 2016, NdlR), La Vie secrète des chansons ou même l’Eurovision, ce qui plaît à André Manoukian dans l’exercice télévisuel - qu’il connaît désormais sur le bout des ongles - c’est la transmission, "le plaisir est de se tenir au jus de ce qui se passe maintenant", dit-il.

The Artist, le projet de Nagui, a pris l’eau de toutes parts. The Voice All Stars a perdu 500 000 téléspectateurs en une semaine. Vous pensez qu’on est allés au bout de quelque chose dans ce genre en télé ?