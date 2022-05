Samedi soir, la chanteuse belge était présente sur le plateau de The Voice pour la grande finale. Elle y a interprété son nouveau titre, Libre, issu de son nouvel album. Elle avait choisi de faire une version piano-voix de sa chanson, loin de la version pop de l'album. Mais Angèle a eu une petite absence... et a oublié les paroles de sa nouvelle chanson.

Au deuxième pré-refrain, la Belge a oublié de chanter une partie du texte, "Ton jeu, je le connais déjà". Se rendant compte de son erreur, l'artiste a souri avant d'entonner la suite de la chanson... "J’suis libre et ça ne changera pas".





Interrogée par Nikos Aliagas à la fin de sa prestation, Angèle a avoué avoir été un peu impressionnée. "Je suis très heureuse et c’est toujours un plaisir de pouvoir faire une autre version d’une version pop et c’est toujours un peu plus impressionnant aussi", a-t-elle dit. Elle a aussi salué les performances des participants, soumis à un stress très important. "Je crois que personne ne peut vraiment se mettre à leur place. On peut vraiment les applaudir, c’était très très beau ce qu’on a vu ce soir, franchement".