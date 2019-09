"Je trouve important de soutenir une telle cause", confie la Marseillaise Angélina, qui vient de sortir son premier album Ma voie. "Avec ma chanson ‘C’est si beau ici’, je parle beaucoup de notre planète et pouvoir être marraine d’un projet qui prend soin de l’environnement, c’est vraiment super !"

À l’instar de la Suédoise Greta Thunberg qui milite contre le réchauffement climatique, la gagnante de The Voice Kids est consciente de ne pas avoir une vie comme tout le monde à 12 ans et veut sensibiliser les jeunes à la récolte des déchets avec le Clean Walker qui se déroulera ce mercredi à 14 h au parc de Forest (Bruxelles). "Ma famille et moi, on fait très attention à cela en essayant d’avoir le moins de déchets possible et en préservant notre belle planète."

Le télécrochet de TF1 a-t-il changé votre vie ?

"Oui, totalement ! Cela m’a emmenée vers l’Eurovision junior (elle a fini deuxième l’année dernière, NdlR) qui m’a permis de faire mon album. Bref, ça se passe vraiment bien et j’ai plein de projets à venir."

Votre clip "Maman me dit" a d’ailleurs atteint plus de 20 millions de vues(…)