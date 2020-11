La chanteuse s’étonne de ses qualités de détective dans la nouvelle émission phare de TF1.

En tant que chanteuse, Anggun a l’oreille musicale. Pourtant, celle-ci ne l’aide pas toujours à démasquer les personnalités qui se cachent derrière les costumes de Mask Singer, émission qui a fait son grand retour sur TF1 après une première saison aux chiffres record.

" Les personnalités prennent un malin plaisir à transformer leur voix pour ne pas qu’on les reconnaisse du premier coup ", explique-t-elle. " Je ne suis pas du tout mondaine et je vis entre la France et l’Asie. À l’inverse de mes collègues détectives, je ne connais donc pas personnellement les personnalités et certains aspects de leur vie privée. Parfois, je me sens donc un peu dépourvue par rapport à ça. J’ai vraiment du mal à trouver les identités cette saison. Mais bon, si c’était facile, on s’amuserait moins ! "

(...)