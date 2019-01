Anne-Laure Macq quitte "On n’est pas des pigeons".

C’est un nouveau défi qui se présente à Anne-Laure Macq. L’animatrice qui a vu naître On n’est pas des pigeons il y a presque huit ans quitte le nid pour de nouvelles aventures. A partir de février prochain, elle sera en charge de la communication de CAP 48, une cause qui lui tient à cœur. « Même si j’étais déjà active, en tant qu’animatrice, dans CAP48 et Viva For Life, j’avais depuis longtemps le désir de m’investir davantage dans ces causes », explique Anne-Laure Macq qui travaillera désormais plus « dans l’ombre ». « Mon travail sera de communiquer autour de la campagne 2019 de CAP48, de définir les messages qui mettront l’opération en avant. Il ne faut pas croire que c’est un travail ponctuel. C’est un travail qui s’effectue toute l’année. C’est du non stop. »

Votre décision de quitter les Pigeons pour vous lancer dans ce nouveau défi s’est faite récemment ou vous l’aviez en tête depuis longtemps?

« L’envie de m’investir davantage était présente depuis longtemps mais mon départ des Pigeons s’est décidé il y a peu. »

Ce vendredi sera donc votre dernier jour au sein du magazine conso...

« Oui... Les adieux vont être difficiles. Ça fait 7 ans et demi que je suis dans cette émission, que je la vois évoluer et que je côtoie son équipe au quotidien. C’est clair que tout ça va me manquer. Mais, un nouveau défi s’offre à moi. »

Vous souvenez vous de la première émission des Pigeons ?

« Oui, très bien même! On n’imaginait pas du tout que l’émission allait avoir autant de succès. Tout le monde pensait que l émission allait s’essouffler, qu’on n’aurait pas assez de sujets différents. Et, en fait, on s’est rendu compte que la conso était un puit sans fond. J’ai vu l’émission évoluer et devenir une vraie marque, une vraie référence en matière de magazine conso. »

Qu’est ce que cette émission a changé dans votre vie?

« Ma façon de consommer inévitablement. Je suis devenue une consommatrice avertie. Elle a occupé une grande partie de partie télévisuelle. J’y ai appris énormément sur mon métier également. »

Vous quittez les Pigeons mais vous ne quittez pas le petit écran pour autant...

« Non, pas du tout. En parallèle de mon poste de Communication Manager pour CAP48, je continuerai à assurer ma chronique dans C’est du Belge et la présentation de Viva For Life. »