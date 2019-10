Pendant huit ans, sur le plateau d’On n’est pas des pigeons, Anne-Laure Macq a distillé ses conseils en matière de conso. Et puis, la quarantaine approchant, cette belle personne - dans toutes les acceptions du terme - s’est posé la question du sens de tout ça et de l’utilité qu’elle tenait à mettre dans son quotidien. Alors, en février dernier, elle a quitté le plateau pour investir un bureau au 2e étage du site Reyers. Sur sa porte, aujourd’hui, on peut lire qu’elle est responsable de la com pour Cap 48 et Viva For Life. Un nouveau défi qu’elle porte avec enthousiasme et, parfois, des tremblements dans la voix, quand il s’agit d’évoquer des vies qui basculent, des familles qui vacillent.

