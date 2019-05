C’est une première pour la maison RTL. À partir de ce vendredi, la chaîne privée proposera de l’eSport à ses fidèles téléspectateurs. Ceux-ci seront invités à se rendre, dans un premier temps sur RTL Play pour suivre les quarts et la demi-finale de eChampions League , et, en soirée, sur Club RTL, pour suivre en direct la finale de ce tournoi réservé aux professionnels du gaming.

"La finale de la Champions League sera diffusée ce samedi sur RTL-TVI. On s’est dit que c’était l’occasion de proposer la version eSport de ce championnat de football et de répondre aux attentes des fans de eSport", explique Anne Ruwet qui décryptera la eChampions League en compagnie de Sébastien Capette, Philippe Bouillon, manager eSports, et Quentin Vande Wattyne alias ShadooW, l’actuel champion de Belgique.

(...)