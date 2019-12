C’est le match qui pourrait nous amener le plus de suspense !" Ce mercredi, les téléspectateurs de Club RTL auront l’occasion de suivre Charleroi - La Gantoise, huitième de finale de la Coupe de Belgique, sur leur petit écran en compagnie d’Anne Ruwet et ses consultants, Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La Dernière Heure/Les Sports, et Christophe Grégoire, entraîneur du RFC Seraing.