Complices sur le plateau de RTL Sport, Anne Ruwet et Mbaye Leye le sont tout autant lorsque les caméras s’arrêtent de filmer. Quelques heures avant de passer à l’antenne (pour commenter les quarts de finale de la Ligue des Champions), les deux visages du ballon rond s’improvisent un match de baby-foot. Sans merci pour la journaliste, le consultant n’hésite pas à détourner son attention pour mettre un but au camp adverse. "Il y a une très bonne complicité entre nous. C’est important quand deux personnes travaillent ensemble. Anne est tellement sympa que ce serait vraiment difficile d’avoir un problème avec elle", déclare le joueur de Mouscron. Anne Ruwet confirme : "Ça se ressentirait si l’un de nous deux jouerait un rôle. On se taquine de plus en plus à l’antenne. Mbaye a toujours la pêche. C’est quelqu’un qui illumine le plateau et la rédaction dès qu’il arrive. C’est une personne qui rayonne beaucoup au sein de l’équipe et qui lui fait un bien fou, autant par sa compétence que par sa joie de vivre."

