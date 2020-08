Entre ses pronostics pour la finale de la C1 et la rentrée de nos Diables rouges, Anne Ruwet évoque sa vision de l’avenir du football.





Après son expérience "enrichissante" au RTL Info durant le confinement, la présentatrice de la Champions League sur Club RTL est prête pour la finale unique de ce dimanche soir. "Ce fut une saison très particulière, confesse Anne Ruwet. On est dans la dernière ligne droite d’un calendrier très condensé suite à la crise sanitaire, avec des matchs en une seule manche et non plus en aller/retour. Et au vu de l’élimination costaude du Barça (8-2) contre le Bayern, cette année fut déjà exceptionnelle, remplie d’émotions et de renversements de situation."