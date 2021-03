.D'habitude d’une discrétion totale concernant sa vie privée, Anne-Sophie Lapix s’est confiée au Parisien ce week-end. Elle a révélé comment elle a vécu son isolement après avoir contracté le coronavirus et bien qu’étant asymptomatique. “Ça a été une période très étrange où, sans être malade, je me suis soumise à l’isolement pendant sept jours alors que j’avais continué à me rendre à la rédaction même pendant les deux confinements. Mes enfants m’en ont voulu car, étant cas contacts, ils ont dû s’y plier aussi. Et ils m’ont bien tenu à distance. Finalement, personne d’autre n’a été contaminé”, a-t-elle déclaré.

Pour faire passer le temps, la journaliste dit avoir lu et surtout rangé. Beaucoup rangé.

Le grand échiquier, c'est terminé

Parmi les confidences qu’elle a glissées au quotidien français, elle a également annoncé tirer un trait sur Le grand échiquier, émission dont elle assurait aussi la présentation. “J’arrête ’Le Grand Échiquier” pour me recentrer sur le 20 Heures. L’actualité est très intense avec la crise sanitaire et s’annonce tout aussi dense avec la présidentielle. (...) Ça a été l’une de mes plus belles expériences professionnelles, mais le format va évoluer, notamment vers plus de variétés et moins de classique. Ça ne me correspond plus tout à fait”, a-t-elle fait savoir.

C’est Anne-Elisabeth Lemoine qui prendra le flambeau, comme lorsqu’Anne-Sophie Lapix a quitté C à vous pour le JT.