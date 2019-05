La présentatrice vedette de France 2 a décidé de rendre hommage à la célèbre Carioca du film La cité de le peur à sa maniére !

Le festival de Cannes avait décidé de mettre a l'honneur La cité de la peur à l'occasion des 25 ans de la sortie du film.

Et Anne-Sophie Lapix n'est pas la seule à avoir rendu hommage au film. Les acteurs Gerard Darmon et Alain Chabat ont assisté à une projection du film à Cannes, et suite à une panne simulée, ils ont repris la célèbre chorégraphie pour le plus grand plaisir des spectateurs présents !