Leur comptabilité de 78,4 % - calculée par les experts de cette 3e saison de Mariés au premier regard - n’aura pas suffi pour le couple de Liégeois Anthony et Audrey. "Je ne veux pas passer pour un méchant mais…", commence-t-il dans l’émission de ce mardi soir, avant de dire "non" devant les familles toutes deux originaires d’Herstal. "Bien que ce soit une très jolie fille, je n’ai pas eu ce pincement au cœur , nous confie Anthony, joint par téléphone. J’ai toujours agi comme cela et je me connais… Je n’aurais pas été forcément désagréable mais je me serais refermé comme une coquille à la réception ou lors de la lune de miel (qui devait se dérouler en Champagne, NdlR). Je n’avais pas envie de montrer cette image-là et, surtout, de faire souffrir celle qui ne m’avait rien fait."

(...)