Antoine Delie, le candidat belge de The Voice, la plus belle voix, s’apprête à vivre une demi-finale hors du commun.

"J’ai trouvé le temps long !", nous lance Antoine Delie, candidat belge de The Voice, la plus belle voix, a quelques heures de la demi-finale unique qu’il s’apprête à vivre… de chez lui ! Suite à la crise du coronavirus, le télécrochet, interrompu pendant le confinement, revient sur le petit écran mais avec quelques (gros) changements dus aux mesures sanitaires. Les prestations des demi-finalistes et les réactions des jurés ont été enregistrées la semaine dernière, notamment pour faciliter les changements de décor. Seuls Nikos Aliagas, Karine Ferri et les coachs seront donc en direct sur le plateau.

