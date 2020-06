Antoine Delie compte bien faire briller la Belgique en finale de The Voice, la plus belle voix.

La finale de The Voice, la plus belle voix aura une saveur belge, ce samedi sur TF1. La semaine dernière, Antoine Delie s’est qualifié pour la dernière ligne droite du télécrochet alors que les téléspectateurs belges n’avaient pas accès aux votes. Un rêve qui devient réalité. "C’est juste dingue, je ne m’y attendais pas du tout. Le soutien du public m’a touché. Je ne le remercierai jamais assez d’avoir voter pour moi", se réjouit le Montois qui, en raison des mesures sanitaires, a dû suivre la demi-finale depuis le domicile d’un de ses amis parisiens. "Ne pas vivre l’émission depuis le plateau était assez spécial. Ça n’a pas empêché l’émotion d’être présente. C’était même intense comme moment. À la fin de la soirée, Marc Lavoine m’a appelé pour me féliciter et me dire qu’il était fier. Ça m’a fait du bien d’entendre ses encouragements."

"J’aimerais surprendre le public lors de cette finale"