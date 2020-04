Depuis les Auditions à l’aveugle et son interprétation de La Pluie d’Orelsan, le Montois Antoine Delie fait briller nos couleurs dans The Voice, la plus belle voix. La Battle qu’il a offerte aux téléspectateurs face à Kevin Dozot sur Nothing Compares 2 You a confirmé le potentiel du Belge à tirer son épingle du jeu face à une série d’autres talents prometteurs.

Ce samedi, c’est à l’épreuve des K.O. que l’ancien candidat de The Voice Belgique va se frotter. Au terme de cette dernière - qui était absente du programme l’année dernière -, les coachs devront garder trois de leurs talents pour les Directs. " Lors de cette épreuve, j’ai envie de donner le meilleur de moi-même, de me mettre à nu . C’est stressant mais je vais vivre le moment comme si c’était mon dernier dans The Voice", explique Antoine Delie qui espère garder sa place dans l’équipe de Marc Lavoine.

(...)