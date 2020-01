Et si cette année, la victoire de The Voice, la plus belle voix était belge ? La belle performance d’Antoine Delie, jeune Baudourois de 23 ans, lors de la première audition à l’aveugle de samedi dernier, nous dit que ce ne serait pas si impossible que ça. L’ancien candidat de The Voice Belgique a totalement séduit les coachs de cette 9e saison en interprétant à sa sauce, au piano, "La Pluie", tube d’Orelsan et Stromae. "J’ai choisi cette chanson pour faire un clin d’œil à mon pays, la Belgique, mais aussi parce que j’avais adoré la façon dont Alice on the Roof et Valentine Brognon avaient repris la chanson. Je m’en suis inspiré en y apportant ma touche", explique Antoine, contacté par nos soins à la suite de sa prestation.

(...)