Le champion actuel de l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann a reversé 500€, soit l'entièreté de ses gains obtenus ce jour-là.

Visiblement touché par les décès tragiques récents de Mélanie Lemée et de Philippe Monguillot, Antonin Ferreira a décidé de faire un geste pour leurs familles.



Mélanie, gendarme, est décédée en service suite à un contrôle routier qui a dérapé. Philippe Monguillot, chauffeur de bus, a été agressé dans son véhicule et est décédé de ses blessures.

"Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lemée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne. Je reverserai mes gains d’aujourd’hui dans les 12 coups de Midi aux familles des victimes", écrivait, vendredi dernier, le jeune homme de 20 ans sur Twitter.



"Personne ne devrait mourir pour le simple fait d’exercer son devoir et son travail. Ils sont chacun devenus les symboles de la violence quotidienne exacerbée que subissent beaucoup de Français et que nous ne vaincrons qu’unis, mobilisés et solidaires", concluait-il.

Antonin en a également profité pour partager, sur le réseau social, les cagnottes actuellement en cours pour les deux victimes.

Un magnifique geste de la part du jeune homme, champion des 12 coups de midi depuis le 25 juin dernier.