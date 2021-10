Le nom de cette fiction? "Marion", qui est est une nouvelle série originale signée par la chaîne 13ème Rue et qui n'est autre qu'une adaptation des romans de Danielle Thiéry (et de trois en particulier, ceux de la saga d'Edwige Marion que sont Le Festin des Anges, L'Ombre des Morts et Crimes de Seine). Thomas Van Hamme est actuellement en tournage de cette série policière -dont la diffusion est prévue pour 2022- composée de six épisodes de 45 minutes. Marion est dirigée par Laetitia Kugler, Caroline Ophélie et David Bourgie, sous la direction de Danielle Thiéry et de Jacques Kugler, également à la réalisation. Ça promet!



En 2019, Thomas Van Hamme avait besoin de prendre le temps pour lui. Se retrouver dans un voyage initiatique et spirituel . Du coup, l'animateur de Bel RTL et, de Pas si bêtes avec le Dr Cath de Tout s'explique avait été remplacé par Maria Del Rio . Après plusieurs mois d'absence, Thomas Van Hamme a donc refait surface, hier, sur les réseaux sociaux. Et il annonce qu'il va interpréter un inspecteur de police dans une nouvelle série française. "Appelez-moi Major Morel!", écrit-il, fier, sur ses réseaux sociaux accompagné d'une photo de lui, entouré de deux policiers (Bertrand Nader et Christophe Favre), sur le tournage. Avec en hashtags: "Nouveau défi" et "Travailler en s'amusant"