Le nombre de comptables chauves risque d’augmenter considérablement au sein des équipes des plateformes de streaming. Il y a en effet de quoi s’arracher les cheveux face à l’équation impossible qu’on leur impose. D’un côté, c’est en milliards de dollars que se calculent les dépenses pour les programmes exclusifs et, de l’autre, le prix des abonnements est toujours plus bas.

Disney +, disponible chez nous début 2020, avait frappé fort en annonçant un abonnement mensuel à 5,99 € (pour une souscription d’un an) pour quatre écrans simultanés, alors que le même service chez Netflix est facturé 15,99 € par mois. Et voilà qu’Apple TV + frappe encore plus fort et plus vite. Le streaming à la pomme sera disponible dès le 1er novembre dans cent pays (dont la Belgique), au prix de 4,99 €. Mais attention, l’offre d’essai gratuite n’est que de sept jours, contre un mois complet chez Netflix. Par contre, l’achateur d’un produit Apple recevra un an d’abonnement gratuit. Cela risque de faire du monde.

(...)