À l’antenne depuis 2006, l’émission animée par Laurent Ruquier s’arrêtera en juin.

Les couche-tard, adeptes du petit écran et fans de Laurent Ruquier, vont devoir changer leurs habitudes. On n’est pas couché, le rendez-vous du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, s’arrêtera définitivement en juin après 14 saisons passées à l’antenne. Le présentateur l’a confirmé à l’AFP ce week-end. La rumeur qui courait depuis des semaines disait donc vrai.

Coproduit par Catherine Barma et Laurent Ruquier, qui en assure aussi la présentation, le programme s’était installé comme un immuable de la grille de la chaîne publique où il a fait ses débuts le 16 septembre 2006. Mais au fil des années, les audiences se sont érodées. À la mi-février, On n’est pas couché a connu un plus bas avec seulement 673 000 personnes alors qu’en décembre 2017 ils étaient encore régulièrement plus d’un million à le suivre. Avec des pointes à près de 1,3 million.

Si l’émission a souvent fait parler d’elle, c’est avant tout en raison des polémiques soulevées par ses chroniqueurs. À commencer par le tandem Éric Naulleau-Éric Zemmour, qui a fait ses "beaux jours" jusqu’en 2011. À l’époque, le très sulfureux Zemmour avait été condamné pour provocation à la discrimination raciale. Il avait récidivé en 2014, en tant qu’invité cette fois, avec la présentation de son livre Le Suicide français.

Chroniqueur de 2015 à 2018, Yann Moix s’est aussi distingué à plusieurs occasions, tout comme Christine Angot, avec ses propos sur la Shoah et l’esclavage dans l’émission du 1er décembre 2019.

L’arrêt d’On n’est pas couché ne signifie cependant pas qu’on ne verra plus Laurent Ruquier à l’antenne le samedi soir sur France 2. L’animateur dit réfléchir à d’autres projets, " en accord avec la chaîne, y compris pour le samedi soir".