Georges Grün a décidé de mettre fin à 17 années de collaboration avec RTL.

Le 29 mai, au soir de la finale de la Ligue des Champions, une page va se tourner à RTL. Au micro ce soir-là, le consultant foot Georges Grün mettra un terme à dix-sept années de collaboration avec la chaîne privée. Un moment qui restera gravé à coup sûr dans sa tête comme l’aura été sa dernière présence en plateau, début mai, avant la demi-finale opposant Chelsea au Real Madrid. Avant de commencer un nouveau chapître de sa vie, l’ancien Diable Rouge s’est assis à notre table pour revenir sur ses longues années passées à l’écran. Avec sincérité et humilité.

Georges, votre histoire avec RTL a débuté en 2003. Comment les contacts avaient été établis à l'époque ?

“Vers la fin de ma carrière de football, j’avais connu une première expérience de consultant avec Canal + lors d’un match du championnat d’Italie entre Parme et Cagliari (il jouait alors pour Reggiana, NdlR). L’expérience m’avait tellement plu qu’à la fin de ma carrière, j’ai travaillé pour la même chaîne sur le championnat belge. Je me rappelle que je faisais des loupes en direct à la mi-temps avec un crayon qui reproduisait des flèches sur une tablette. C’était très archaïque (sourire). Puis, un jour, Laurent Haulotte, alors animateur des soirées foot à RTL, m’a demandé si je voulais m’occuper de la Ligue des Champions et des Diables. C’était un beau challenge en sachant qu’on parle du top du football européen…”