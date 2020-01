Pierre-Jean Chalençon, célèbre acheteur de l'émission "Affaire conclue" sur France 2 aurait normalement dû rejoindre la bande à Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste!. Mais, après avoir annoncé ce nouveau projet, celui-ci avait tourné court.

Pour expliquer l'annulation de sa venue, Cyril Hanouna avait déclaré que France Télévisions l'avait appelé en lui disant qu'ils "aimeraient que Pierre-Jean se concentre encore sur 'Affaire conclue' puisqu'il va y avoir des primes". Selon lui, c'était donc un problème d'agenda qui avait empêché l'arrivée de l'exubérant amateur d'arts.





Mais le principal concerné a livré une toute autre version de l'histoire auprès de Ciné Télé Revue. "Quand j'annonce un nouveau projet, il se concrétise, sauf avec Cyril Hanouna. J'ai été la victime de Cyril. Je me suis fait manipuler par lui, je le sais mais je ne lui en veux pas. Je me sens parfois un peu dans la peau de l'homme à abattre. Mais c'est plutôt bon pour moi, cela montre que j'ai du talent et que les gens m'apprécient."





L'Empereur peut toutefois se consoler puisqu'il a de nombreux autres projets prévus, dont un one-man show, une pièce de théâtre et une émission télé qui se tournera chez lui.