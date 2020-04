Médecin star de la télévision française, Michel Cymes a connu un sérieux raté avant le confinement.

Il avait été obligé de faire profil bas après avoir animé une émission spéciale sur le coronavirus et presque réduit le Covid-19 à une simple grippe. Il avait été obligé de faire son mea culpa: "J’ai probablement trop rassuré les Français." "Que fait sur un plateau télé un médecin aussi ‘pertinent’ que Michel Cymes alors que les hôpitaux manquent de bras ?" s’était insurgée une téléspectatrice. Quelques jours plus tard, le médecin annonçait avoir été réquisitionné pour aider les soignants. Selon Le Parisien, il sera toutefois bientôt de retour à l’écran avec un prime en direct des Pouvoirs extraordinaires du corps humain annoncé pour le 12 mai. Le médecin retrouvera pour l’occasion ses comparses de C’est pas sorcier, Jamy (Gourmaud) et Fred (Courant). L’invité sera le ministre de la Santé Olivier Véran.