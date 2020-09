Malheureusement pour les fans de l'émission, le rappeur lunaire n'est jamais débarqué sur le plateau. Cyril Hanouna n'avait d'ailleurs pas manqué de teaser le retour de l'un de ses chroniqueur dans "A prendre ou à laisser", une autre émission qu'il anime. "Doc Gynéco fait son retour ce soir dans Touche pas à mon poste, on l'attend. Il sera de retour à 19h20 avec nous. Sachez qu'à 18h50 la production le cherche (...) Il était avec moi au bureau ce matin (...) et puis, plus de nouvelles" expliquait-il.

19h20, les fans de TPMP sont devant leur téléviseur ou dans le public. Seulement voilà, Doc Gyneco n'y est toujours pas. Baba préfère rigoler de cette situation. "Je m'adresse à vous, si vous voyez un garçon pas très réveillé, en train de se promener dans les rues de Boulogne-Billancourt où se trouve le studio, veuillez lui indiquer son chemin. Cette personne s'appelle Bruno, plus connu sous le nom de Doc Gynéco". Mais rien n'y fait, malgré les appels de l'animateur et patron, l'interprète du légendaire album Première Consultation n'arrivera jamais sur le plateau.

Une décision définitive?

Ce mardi, le rappeur a expliqué son absence dans un énigmatique post Facebook qu'il a supprimé depuis. "Bonjour à toutes et à tous, mes amis, vous n'aimez pas TPMP, vous m'avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n'y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : Je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n'y suis pas allé" commence-t-il. "D'après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j'y aille et vous m'avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie. Merci à tous pour vos conseils. La crise qui vous touche toutes et tous, vous et moi, nous dirige vers des abysses. Mais nous ne mangerons pas le pain de la honte. Votre ami, Bruno Gynéco" poursuivait le Docteur.

Cet incident était-il prémédité? Connaissant les coups de folies de la star de 46 ans on peut en douter. Depuis, il n'a toujours pas communiqué s'il comptait revenir sur le plateau pour discuter de l'actualité télévisuelle avec les autres chroniqueurs.