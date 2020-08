Laurence Boccolini l’a précédé, elle aussi pour rejoindre l’équipe de France 2 où elle animera à partir de lundi Mot de passe, la reprise du jeu présenté par Patrick Sabatier de 2009 à 2016. Et elle ne mâche pas ses mots à l’encontre de TF1.

Avec seulement trois émissions par an, elle avait la sensation de ne plus travailler et de tourner en rond. "Ces dernières années, les projets de nouvelles émissions ne m’étaient jamais proposés", a-t-elle confié au Parisien, ajoutant qu’on la décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, ce qui la gênait énormément. Iris Mittenaere, autre animatrice de TF1, pense de même. Toujours au Parisien, elle s’est dite frustrée de ne pas avoir sa propre émission et n’exclut pas d’aller voir ailleurs.