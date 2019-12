Après l’album symphonique, voici le calendrier 2020 à la mémoire du rocker français.

Il paraît que Johnny est mort. Pourtant, il n’a jamais été aussi présent dans l’actualité, comme si la flamme ne voulait pas s’éteindre. Dans le cas qui nous occupe, l’actualité est double. Primo. Johnny Hallyday nous a quitté au début du mois de décembre 2017. Deux ans déjà que le rocker a tiré sa révérence et tout indique (ou veut le faire…) qu’il est encore parmi nous. Tant dans le cœur des fans que dans les médias ou par des multiples hommages sous toutes ses formes. Secundo. Le millésime 2020 approche à grands pas et il est grand temps de penser à acheter ce fameux calendrier annuel qui vous suivra durant toute l’année.

Pour la deuxième année d’affilée, Hugo Image a décidé de publier un calendrier dédié à Johnny Hallyday. En accord avec Universal, sa maison de disques historique, et validé par le management du Taulier, il propose 24 photos qui s’étalent sur la longue carrière du chanteur français le plus populaire. Johnny jeune mais aussi Johnny mature, Johnny propre sur lui, Johnny plus grunge.

Au top avec Clara Morgane

Johnny est et reste une valeur commerciale sûre. Ses fans ne l’ont pas oublié et veulent perpétuer, si possible à l’infini, sa mémoire. Le succès phénoménal du récent album symphonique où sa voix magnifie un peu plus ses plus grands succès en atteste. Pas étonnant que ce calendrier soit tiré à 50 000 exemplaires et qu’il figure au sommet du hit-parade des ventes. Ex aequo avec une autre icône : Clara Morgane. D’autres calendriers comme Soprano, Michael Jackson ou Aya Nakamura connaissent eux aussi un soutien populaire mais sans aucune mesure avec celui-ci.

Calendrier Johnny, Hugo Image, 19,99 €. En vente dans les librairies Club, Filigranes, etc.