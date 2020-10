"Comme il est compliqué d’être célibataire cette année - vu que cela fait maintenant huit mois que rencontrer quelqu’un devient difficile -, constate l’humoriste belge Carole Matagne, connue pour son One belle-mère show. Je me suis alors dit : mais pourquoi pas organiser L’amour est dans le confinement ?" Et l’auteur des capsules humoristiques "Une semaine sur deux", diffusées juste avant le JT de la RTBF, n’en revient pas du succès de son délire, 24 heures à peine après son lancement sur ses réseaux sociaux. "J’ai déjà reçu une bonne cinquantaine d’inscriptions, je ne m’attendais pas à cela. Je me rends compte que les gens ont vraiment envie de faire les choses autrement. C’est pourquoi je cherche juste une manière de faire rencontrer les gens autrement. Je ne veux pas du tout les pousser à se rencontrer en vrai, gestes barrières obligent, mais en tout cas essayer de les mettre en lien par vidéos interposées." Carole Matagne ne sait pas encore comment son émission va exactement prendre forme, mais elle l’assure : "J e vais le faire quoiqu’il arrive car ça me tient à cœur !"

Comment participer à L’amour est dans le confinemen t ? Il vous suffit de remplir un formulaire (avec la question inévitable : avez-vous déjà contracté la Covid ? "mais qui peut rapprocher les gens" dixit Carole Matagne) après votre inscription via l’adresse suivante : amourconfi@gmail.com accompagné d’une petite vidéo de présentation. "Je vais demander aux gens leurs coups de cœur, de leur écrire une lettre pour essayer de faire des lives avec eux." Un conseil de la part de Miss célibataires confinées, mode d’emploi ? "Répondre spontanément, être souriant et le plus naturel possible, conclut celle qui ouvre le casting à tous les âges. "Je pense qu’on sera reconfinés à un moment donné donc pourquoi pas envisager une émission en live sur une chaîne télé (sourire) ? J’y trouverai peut-être moi aussi l’homme de ma vie, tiens (rire) !"