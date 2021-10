"Franchement, je suis un peu déboussolée. Je vous avoue... Je t'adore Flo (ndlr: le candidat de l'équipe de Patrick Fiory responsable de l'élimination de Al.Hy), je ne devrais absolument pas réagir comme ça. Mais je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je suis extrêmement déçue. Extrêmement déçue de les avoir vus chanter ensemble, je ne les voyais pas chanter ensemble en fait. J'ai perdu Al.Hy, ça me fait de la peine. Je ne le vis pas très bien", a-t-elle poursuivi. Nikos Aliagas, l'animateur de l'émission, a alors tenté de calmer le jeu. "Je vais vous dire, on s’amuse. On fait un jeu avec des chanteurs, des artistes". “Là, ça ne m’amuse pas”, a rétorqué Jenifer. Si pour les téléspectateurs, l'incident s'est arrêté là, en réalité lors du tournage, l'équipe de production a été obligée de s'interrompre pendant 30 minutes. En effet, Jenifer a quitté le plateau soudainement.

Quelques jours après la diffusion de l'épisode, Amalya, un autre talent de l’équipe de Jenifer, est revenue sur l'incident. "On était sous le choc. Quand j’ai vu Al.Hy partir, la première chose que je me suis dite, c’est : 'd’accord, ça va pas bien se passer pour Jen'. Et je comprenais sa réaction vu cette connexion spéciale qu’elles ont. Je me doutais que Jenifer perdrait ses moyens mais pas à ce point-là. Je savais qu’elle serait en colère et extrêmement triste", explique-t-elle dans les colonnes de Télé Loisirs. "À ce moment-là, on ne sait pas ce qu’il se passe. Il y a une interruption de tournage, on se dit tous que Jenifer a besoin de reprendre ses esprits (...) À ce moment-là, elle était enceinte. Son hypersensibilité plus les hormones en folie, j'imagine l'état dans lequel elle devait être", a conclu la jeune chanteuse. Espérons que le restant du tournage se sera mieux déroulé pour la coach. Réponse dans les prochains épisodes.