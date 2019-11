C'était un moment de télévision cocasse. Jeudi dernier, Agathe Lecaron recevait un texto "coquin" en plein direct, signé Benjamin Muller, son collègue. Un très cru "t'es trop bonne aujourd'hui", s'affichait alors sur l'écran, filmé en gros plan par les caméras de l'émission "Les Maternelles" sur France 5. Le tout "subtilement" accompagné d'un emoji "aubergine", symbole de l'organe reproducteur masculin. Le rire nerveux et les yeux écarquillés de l'animatrice ont trahi sa gêne et sa surprise, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

La petite blague avait évidemment été mise en scène par la production, qui ne s'est pas contentée d'un one-shot. Ce mardi 26 novembre, Agathe Lecaron recevait donc un second SMS. Cette fois, l'émetteur signe "Manu Macron" et s'exprime de la sorte: "

Le clin d'oeil au premier SMS qui a fait le buzz sur la toile a été jugé "maladroit". Le second épisode aura donc été vertement critiqué par les internautes: "Lourd", "surprise faussement atteinte". C'était donc la vanne de trop!