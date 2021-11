J’ai accepté de devenir coach (aux côtés de Christophe Willem, Typh Barrow et Bj Scott, NdlR) pour plusieurs raisons, nous confie d’emblée Black M, au sortir d’un enregistrement des Blinds sur le plateau de The Voice Belgique qui fête son dixième anniversaire, actuellement en discussion pour faire un featuring avec un artiste de renom belge. D’abord parce que j’ai un lien particulier avec les artistes belges. J’ai un label dans lequel j’ai signé un belge, qui s’appelle Soulby. J’aime beaucoup le rap de chez vous, même si ce n’est pas forcément à The Voice que je vais en entendre. Mais ce n’est même pas que le rap de chez vous. Quand un artiste belge arrive avec un univers, il a un truc qui fait que cela devient gros, gros, gros !"