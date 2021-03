"Mariés au premier regard" a repris sur RTL-TVI, et l'émission de ce dimanche n'a pas manqué de faire du bruit. Les téléspectateurs ont assisté au mariage de Manon et Junior. Mais après qu'ils se soient dit oui quelques minutes après leur rencontre à la maison communale de Manage, le jeune homme a changé de discours devant les caméras, en tenant des propos sévères à l'égard sa désormais épouse.

Junior a révélé au cours de l'émission n'avoir pas osé dire non. “Je vais être honnête avec toi, ce n’est pas mon style de femme du tout. C’est hors de question, hors de question frère. C’est compliqué de dire non, je n’ai pas osé", a dit le jeune marié à ses amis durant la soirée.

Les propos ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, les internautes prenant le parti de Manon. Suite à la polémique, celle-ci a d'ailleurs réagi sur Facebook d'abord. "Pas de panique pour moi. Ni pour mes proches d’ailleurs. Mais il m’est impossible de répondre à tous. Vous êtes nombreux à être choqués et vous me le faites savoir avec vos nombreux messages. Mais vraiment, mon aventure, elle, n’est pas finie. Je vous ai promis de vous partager mon histoire d’ici quelques semaines. Je le vis bien et je le vivrai bien, sachez-le", a-t-elle voulu rassurer.

La participante s'est ensuite exprimée auprès du magazine Flair, confiant qu'elle ne savait pas que Junior avait tenu "des propos aussi durs" à son égard, semblant dénoter avec son comportement lors de la soirée de mariage. "Ce soir-là, il était super attentionné. Dès qu’il me perdait du regard, il se mettait à me chercher, il était très tactile”, explique-t-elle.

“Nous nous sommes appelés après la diffusion de l’épisode. (...) J’avais besoin d’une explication. Il s’est excusé. Il m’a dit qu’il avait complètement oublié la présence des caméras lorsqu'il s’est confié à ses amis. Je peux comprendre qu’avec la fatigue, la pression, on ne mesure pas toujours l’ampleur de ses propos.”, poursuit-elle.

Si Junior s'est excusé auprès de Manon, elle n'en demeure pas moins choquée des propos tenus. La jeune femme se montre pourtant fair-play, ne voulant pas attiser la situation. “Junior est assailli de messages haineux depuis la diffusion de l’émission. Je ne veux pas l’enfoncer davantage, mais il m’a clairement manqué de respect. Junior est d’ailleurs très étonné que je sois si compréhensive et ouverte d’esprit. J’ai envie de rester sur une note positive”, a ajouté Manon. “Mais je ne me doutais pas pour autant qu’il avait tenu des propos aussi violents. En découvrant ces images, je découvre de nouvelles facettes de Junior.”