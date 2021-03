Le journaliste sportif phare Alexandre Ruiz aurait été récemment sanctionné par la direction de beIN Sports "après une enquête interne et plusieurs signalements". D'après Mediapart, il aurait été convoqué par sa direction "pour une remarque sexiste formulée en réunion".

Les faits se seraient déroulés en octobre dernier lors d'une réunion de programmation du week-end avec les représentants des différentes émissions de la chaîne. Lors de celle-ci, le rédacteur en chef a expliqué que Vanessa Le Moigne a obtenu l'interview d'un dirigeant d'un grand club français. A cette annonce, Alexandre Ruiz aurait alors déclaré: "Pourquoi il veut venir dans son émission ? Il veut la choper ou quoi ?"

Vanessa Le Moigne indique à Mediapart qu'elle serait alors allée s'expliquer avec lui pour tirer au clair cette histoire: "Il a commencé par me dire que s’il avait dit ça, c’est parce qu’il était inquiet pour moi. Puis il m’a répondu, en gros, qu’il fallait qu’on arrête avec nos trucs, qu’on ne pouvait plus rien dire, et il a fini par nier que c’était lui et par mettre la faute sur un autre participant de la réunion", se remémore-t-elle.



Par après, selon d'autres sources, il aurait également cherché à saboter une émission dédiée à légende du football Diego Maradona en novembre. La direction lui aurait alors adressé un courrier recommandé et l'aurait sanctionné d'un avertissement. Il se serait ensuite fait de plus en plus rare et se serait isolé du reste de l'équipe.



Ce lundi, Alexandre Ruiz annonçait son départ de la chaîne en expliquant avoir "pris la décision de refermer un chapitre pour vivre de nouvelles aventures".