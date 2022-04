Lors du premier prime de, le 1er avril dernier, Camille Combal avait présenté 11 des douze candidats prévus pour cette nouvelle saison de l'émission de TF1. En effet, le présentateur avait expliqué qu'une des stars venait "" en coulisses avant de monter sur scène, et que "".

La semaine dernière, ce personnage costumé n'avait pas non plus foulé le plateau, et Camille Combal a annoncé ce vendredi soir, lors du 3e prime, que la star en question renonçait finalement à prendre part au programme, dont le but est qu'un jury - composé de Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry - découvre, grâce à des indices vidéos, qui se cache derrière des costumes hauts en couleur.

"On attendait avec impatience un douzième personnage et je n'ai pas forcément de bonnes nouvelles", a déploré l'animateur, "On a appris que le douzième personnage ne rejoindrait pas la compétition". Le candidat, dont l'identité n'a pas été révélée, "a besoin de repos".