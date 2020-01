Jill Vandermeulen (RTL-TVi) lance sa seconde chaîne YouTube en février.

Ma chaîne secondaire va s’appeler Jill, tout simplement" , confie en exclusivité la speakerine de RTL-TVi et personnalité télé belge la plus suivie sur les réseaux sociaux avec 283 000 followers sur Instagram. "Je cherchais un nom depuis longtemps mais tous les Youtubeurs qui ont une chaîne efficace n’ont pas spécialement un nom qui sort du commun comme Cyprien, Norman ou Squeezie. C’est juste un prénom donc je garde Jill !"

"Ce sera une chaîne lifestyle. Une déclinaison de mon Instagram actuel mais en version Youtube, avec mon côté complètement déjanté mais aussi des conseils. Entre vlogs, twittos et interviews de personnalités " , explique la chroniqueuse de Good News et I Comme. "Ce sera comme une chaîne télé mais avec différents programmes que tu regardes selon tes envies et humeurs. Bref, tout ce que je ne peux pas mettre sur ma chaîne SilentJill (qui affiche presque 300 000 abonnés, NdlR.) car elle s’adresse vraiment à une niche qui veut uniquement des vidéos destinées à l’horreur et à l’angoisse."