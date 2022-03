Aprèset l’, le Carolo se présente au télécrochet français.

En 2013, Axel Hirsoux se faisait connaître du public belge en participant à The Voice Belgique. Si l’aventure du Carolo s’est arrêtée au terme des Duels, de nombreuses portes se sont toutefois ouvertes à lui. Un an plus tard, le jeune homme représentait la Belgique sur la scène danoise de l’Eurovision avec la chanson "Mo ther" . Deux aventures hors du commun qui lui ont permis de parfaire son expérience.

Ce samedi, le chanteur se retrouvera, cette fois-ci, devant les caméras de The Voice, la plus belle voix, sur TF1. "Jusqu’en 2020, j’étais sur scène avec une comédie musicale. Puis, il y a eu la pandémie et tous mes projets sont tombés à l’eau. Quand en avril dernier, la production de The Voice France m’a contacté pour participer au télécrochet, je me suis d’abord demandé si on m’attendait encore dans ce genre de programme. Puis, je me suis dit que si je voulais continuer à chanter, c’était la seule chose concrète qui s’offrait à moi", explique-t-il.

Près de dix ans sont passés depuis votre participation à The Voice Belgique. Vous êtes-vous présenté à la version française en étant le même homme ?