Les quadras et les trentenaires, qui ont été biberonnés au Club Dorothée et ses déclinaisons - Dorothée Matin et Dorothée Dimanche notamment - sont en deuil : Ariane Carletti est décédée à 61 ans. Ariane, c’était la brune à la frange, la comparse de la blonde Dorothée à la queue-de-cheval dans les émissions jeunesse d’Antenne 2 qui ont marqué plusieurs générations.

Ariane était moins médiatisée que Dorothée en solo, mais elle aussi avait interprété le générique de plusieurs dessins animés cultes comme Dragon Ball Z, Les Bisounours ou Yakari.

Ce sont les enfants de la comédienne, Éléonore et Tristan, accompagnés de son frère Denis, qui ont annoncé la nouvelle.

