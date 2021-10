Pendant des décennies, elle a été l’un des visages les plus connus de toute la Belgique francophone. Non sans humour et humilité, elle jurait pourtant, évoquant les speakerines et ses débuts, “on a été durant un certain temps des petites vedettes dans ce pays, mais pas des stars”. Pourtant, l’émission qu’elle présentait, Le jardin extraordinaire, était un rendez-vous incontournable pour de nombreuses familles, à l’heure où la télévision, en Belgique, n’offrait que peu de chaînes. Ce jeudi, Arlette Vincent nous a quittés, à 89 ans. Et avec elle, c’est une part de notre enfance qui s’en va…

Elle était pourtant arrivée à la télé par hasard, cette jolie jeune femme aux grands yeux de biche. Par curiosité, aussi, pour ce nouveau média qui prenait de plus en plus de place. “Je suis styliste de formation. J’avais appris qu’il y avait des examens qui étaient organisés, je les ai présentés et je les ai réussis”, confiait-elle à la DH en 2003. “Pourtant, si je suis souvent associée au Jardin extraordinaire en particulier, j’ai commencé quelques années auparavant par être speakerine. J’ai également présenté les programmes de cinéma et j’ai travaillé à la radio aussi. Ce n’est qu’en 1964, que j’ai commencé Le jardin extraordinaire, tout en continuant la présentation des programmes.”

Diffusé le dimanche soir, après les infos, Le jardin extraordinaire, qui doit son nom à une chanson de Charles Trenet, a pourtant marqué les esprits plus que les autres émissions auxquelles Arlette Vincent a été associée. On a ainsi oublié qu’elle fit un passage par Radio Luxembourg, où, dans une l’émission Une cigarette avec…, elle apprit l’art de mener une interview.

Puis vint le temps de la RTB (qui n’était pas encore F), où elle fit partie des aventures Contraste, Magazine F, La Preuve par Quatre ou Cinéscope. À plusieurs reprises, c’est aussi elle qui commenta le Concours Eurovision de la Chanson…

Jusqu’en 1981, Arlette Vincent vit défiler dans son Jardin nombre d’animaux – ils furent les bienvenus sur le plateau jusqu’en 1978. À l’aube de cette nouvelle décennie, elle décide pourtant de passer le relais et d’animer Plein Jeux, avec Chandel, sa complice… marionnette. En 1985, elle revient toutefois à ses premières amours, et ce jusqu’à son départ en 1991.

À notre collègue de La Libre Belgique, Gilles, Toussaint, Arlette Vincent confiait en 2003 que le départ vers Reyers avait brisé quelque chose des liens unissant les équipes qui, jusque-là, vivaient dans un joyeux désordre dans les studios de Flagey. “Chacun travaillait dans son coin et on ne se croisait plus qu’au hasard d’un ascenseur. De plus, j’ai toujours pensé qu’installer la RTB sur un site qui fut le siège d’exécutions proférées par les nazis n’était pas une bonne idée”, lâchait-elle, mine de rien.

Depuis qu’elle avait quitté la télévision, Arlette Vincent s’était mise à l’aquarelle et prenait soin de sa famille. “J’ai fait mon temps. Il faut laisser la place aux autres”, disait-elle. Et même si elle n’était pas à la recherche de la reconnaissance, elle était fière que la poste lui ait consacré un timbre. “Je suis très heureuse de mon parcours. Il s’est arrêté. D’autres prennent la relève et moi, je suis passée à autre chose…”

Et de conclure, en… 2003: “La télévision a changé. C’était autre chose à l’époque ; elle était plus informante. Nous allions plus dans la profondeur des choses. Il y a des programmes que je n’aime pas regarder aujourd’hui, car il ne s’agit plus d’un outil d’apprentissage. On donne de la nourriture prédigérée au téléspectateur. J’ai d’ailleurs le sentiment qu’on ne traite plus le spectateur comme une personne mais plutôt comme un produit.”