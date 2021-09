La RTBF l’a annoncé : la présentatrice des Ambassadeurs rend les commandes de l’émission et quitte l’univers médiatique.

Depuis six ans, elle était l’ambassadrice de nos régions, de nos terroirs et de notre patrimoine à travers Les Ambassadeurs qu’elle présentait sur La Une. Ce jeudi, la RTBF a annoncé qu’Armelle Gysen a fait le choix de quitter l’émission "pour s’investir dans d’autres projets". "Elle quitte le programme, devenu trop chronophage pour elle, avec une grande sérénité et enrichie d’une expérience humaine inoubliable", indique le service public.

"La richesse des rencontres, des terres foulées m’a remplie, durant toutes ces années, d’un bonheur à chaque fois renouvelé. Je suis très fière d’avoir fait partie de ce programme qualitatif qui défend, avec une conscience chaque semaine renouvelée, notre tourisme local, notre terroir et la richesse de notre patrimoine", indique la présentatrice.

Ce n’est pas pour autant qu’elle va immédiatement disparaître du petit écran. En effet, les émissions prévues jusqu’à la fin du mois de décembre sont en boîte. Elle ne participera en revanche pas aux nouveaux tournages prévus dans les semaines à venir et qui seront diffusés à partir du mois de janvier...