En ce qui le concerne, Arnaud Delvenne a une idée bien précise de ce qu’il ferait avec ses gains s’il gagnait le prestigieux concours culinaire. "Je donnerai l’entièreté de la somme au Télévie (action de mobilisation qui vise à récolter des fonds pour lutter contre la leucémie et le cancer, NdlR)", nous dit-il. Un geste qui n’est pas anodin. "J’ai perdu ma maman il y a dix ans des suites d’un cancer. Des progrès médicaux ont été faits mais la recherche a encore besoin d’être financée. Un don peut sauver des vies. Le travail des chercheurs n’est pas assez mis en avant non plus. Si je peux donc donner un petit coup de main, je le fais. Ça servira aux autres et à moi aussi si je tombe malade."