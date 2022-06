", voilà le défi qui était lancé aux trois demi-finalistes de, Sébastien, Louise et Arnaud. Chacun à leur tour, les candidats ont dû imposer un plat à leurs camarades. Si l'épreuve est gagnée par celui qui l'a lancée, alors aucun point n'est attribué aux candidats.Par contre, le demi-finaliste qui gagne l'épreuve imposée par un autre candidat remportera un point.

Le Liégeois ouvre le bal avec un plat "qui parle de son enfance", la réinterprétation d'une... pêche au thon! "Je vous propose d'aller à la pêche au thon!", lance le jeune homme sous le regard interrogateur de Louise. "Je n'ai jamais entendu parler de ce truc de toute ma vie. C'est chelou", commente la candidate de la team Darroze. "La pêche au thon, c'est un plat national", explique Arnaud avant de conclure "Faites-vous plaisir mais rendez-moi hommage s'il vous plaît!"

La revisite de la pêche au thon d'Arnaud a mis K.O. ses adversaires. Même si elle a fait preuve d'imagination en représentant un poisson et la canne à pêche dans l'assiette, Louise termine en troisième position. "Il y a une dimension gastronomique mais dans le goût, je m'y perds un peu car je n'ai pas les références belges, explique le chef belge Sang Hoon Degeimbre après avoir goûté au plat de Louise aux côtés de Philippe Etchebest.

"Moi, ce que j'aime, c'est surprendre et être là où ne m'attend pas", lance Louise qui va, à son tour, imposer un plat à Sébastien et Arnaud. Et, effectivement, la surprise a été au rendez-vous. La candidate propose à ses camarades de réaliser un dessert avec du sang de porc et des abats. "Il va falloir garder le sang froid sur cette épreuve, ça ne va pas être évident", lance Sébastien avec humour. "J'ai pu saigner sur un dessert mais je n'ai jamais fait un dessert à base de sang", rétorque Arnaud. Pour déguster le plat, Philippe Etchebest est, cette fois-ci, accompagné de Simone Zanoni, expert de la cuisine italienne. Jugé "exceptionnel", le plat de Louise se positionne en tête du classement. Les compteurs sont donc toujours à zéro.

Sébastien est le dernier candidat à lancer un défi et propose la réinterprétation d'un lièvre à la royale. Le chef triplement étoilé Christian Le Squer note à son tour les plats des demi-finalistes aux côtés du Meilleur Ouvrier de France.

Au terme de cette épreuve, les finalistes seront connus. En battant Sébastien sur sa propre épreuve, Arnaud gagne un point et se qualifie donc pour la finale. Emu aux larmes, le Belge fait également pleurer son chef de brigade, Glenn Viel. "Je suis le premier Belge à arriver en finale de Top Chef", dit Arnaud. "Passer de candidat solitaire à finaliste de Top Chef, qui l'eut cru? C'est encore une histoire belge ça les gars, je vous le dis!" Le Belge est rejoint par Louise, deuxième finaliste de cette saison. De son côté, Sébastien est donc contraint de rendre son tablier. "Je ferai pas la finale mais c'est pas grave. J'espère que je ne déçois personne", déclare, très ému, le perdant de la demi-finale.

Qui d'Arnaud ou de Louise remportera la finale de Top Chef ? Réponse ce mercredi soir sur RTL-TVI.