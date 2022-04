Dernier candidat belge en lice, Arnaud Delvenne a remporté l’épreuve de La guerre des restos et une belle surprise.

Arnaud Delvenne, dernier candidat belge de cette 13e saison de Top Chef, ne cesse d’éblouir le jury du célèbre concours culinaire. Lundi soir, il a remporté l’épreuve emblématique de La guerre des restos aux côtés de Mickaël et Wilfried, avec une surprise de taille à la clé: l’ouverture en vrai du restaurant vainqueur.

Cette épreuve, de par son côté mythique, avait-elle plus d’importance pour vous qu’une autre ?

"Oui, évidemment. Tous les candidats rêvent de pouvoir remporter cette épreuve. Et quand j’ai su qu’on mélangeait les équipes et que je me retrouvais avec Mickaël et Wilfried, qui sont deux bons potes, j’étais d’autant plus enthousiaste. Car la cuisine, c’est comme un couple : si ça fonctionne, on peut faire de très belles choses. Si on se dispute, par contre, on court à la catastrophe."

Mickaël a proposé un menu autour de la saucisse. Vous avez immédiatement adhéré au concept ?

