Six ans ont passé depuis le dernier one-man-show d’Arnaud Ducret. Mais le premier confinement a incité le comédien français à se remettre dans le bain. Stylo à la main, il écrit That’s Life, un nouveau spectacle. " C’est Jamel Debbouze qui m’a motivé à refaire un spectacle. Un jour, il m’a dit : ‘Tu sais, Arnaud, ne lâche pas la scène. C’est ce qui te tient avec ton public. Tu fais un film, il marche, c’est la cerise sur le gâteau. Le film ne marche pas, si tu as ton spectacle, tu restes en lien avec ton public .’ C’est vrai qu’entre les films on ne fait pas grand-chose, artistiquement parlant ", explique Arnaud Ducret, qui sera en tournée en Belgique cette semaine (voir dates en fin d’article).

Lors de ce rendez-vous avec le public, il évoquera le temps qui passe, fil conducteur de son spectacle. " J’y parle de la vie qui passe beaucoup trop vite et du fait qu’il faut en profiter un maximum. Je ferai quoi à 85 ans tout seul dans mon Ehpad ? "